Політик Іспанії сходив у душ під час онлайн-конференції з увімкнутою камерою: епічне відео

Бернардо Бустільо довелося подати у відставку з поста генерального секретаря іспанської Соціалістичної партії робітників в місті Торрелавега через власну неуважність.

Бернардо Бустільо, який планував відвезти дочку на заняття, а потім піти на другу роботу (він працює на пів ставки тренером з плавання), зрозумів, що з таким щільним графіком він ніяк не встигає сходити в душ. А тому він вирішив відправитися у ванну кімнату з ноутбуком. Примітно, що зустріч у відеочаті тривала набагато довше, ніж очікувалося – розпочавшись о 8 ранку, о 17 годині вечора вона навіть не підходила до кінця.

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El secretario General del Psoe en Torrelavega - Cantabria - se da una ducha y sale en bolas en medio del pleno municipal.@BBustilloPerez demuestra lo que le importa su Ayuntamiento ¿Dimitirá o irá a Salvame? pic.twitter.com/7bjaAoCbsx — Carles Enric (@carlesenric) July 1, 2020

Але через неуважність і поспіх політик забув вимкнути відеокамеру. На зустрічі були присутні не тільки колеги, але й журналісти, а тому відео швидко з'явилося в мережі. На ньому можна побачити, як Бустільо спокійно приймає душ, поки колеги слухають спікера. "Скажіть що-небудь Берні. Скажіть що-небудь швидше, будь ласка", – каже одна з його колег, але було вже пізно.

Після цього інциденту чоловік вирішив подати у відставку, хоча і зазначив, що не бачить у своєму вчинку нічого ганебного, адже він просто хотів встигнути закінчити всі свої справи. "Я не можу не шкодувати про те, що кінець моєму політичному життю, яке я завжди вважав тимчасовим явищем для себе, пов'язаний з моєю наготою", – розповів колишній політик.

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