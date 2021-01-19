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Тім Бертон підтримав Джонні Деппа і запропонував йому головну роль в новому проєкті

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Джонні Депп - фото 1
Джонні Депп / gettyimages

Американський кінорежисер і сценарист Тім Бертон перезавантажить Сімейку Адамс, запросивши на головну чоловічу роль 57-річного Джонні Деппа, від якого всі відвернулися після скандального розлучення з Ембер Херд.

Актор зіграє Гомера Адамса. Саме його кандидатура здалася Бертону ідеальною для втілення цього образу. За інформацією таблоїду, режисер давно планував ці зйомки разом з Деппом.

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Відзначається, що раніше Джонні брав участь в більшості картин Бертона, відомого своїми похмурими кіношедеврами. Його можна побачити в таких фільмах як Едвард руки-ножиці, Чарлі і шоколадна фабрика, Аліса і країна чудес, Труп нареченої і так далі.

"Джонні Депп і Тім Бертон – більше, ніж просто ділові партнери, вони найкращі друзі, і вони завжди клялися підтримувати один одного. Вони часто зустрічаються і затишно влаштовуються біля каміна, насолоджуючись міцним напоєм, разом обдумуючи ідеї фільмів ... І однією з цих ідей, як повідомляється, було перезавантаження Сімейки Адамсів", – розповідають інсайдери.

Тім Бертон підтримав Джонні Деппа і запропонував йому головну роль в новому проєкті - фото 443805

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Джерело: sausageroll
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