Дрібниці: дивіться перший трейлер трилера з Вашингтоном, Малеком та Лето

Студія Warner Bros. оприлюднила перший трейлер напруженого детективного трилера Дрібниці, в якому команда поліцейських займається пошуками серійного вбивці, що тероризує місто.

Події розгортаються у жовтні 1990 року, коли заступника шерифа округа Діка (Дензел Вашингтон) відправляють в Лос-Анджелес для виконання, на перший погляд, простого завдання зі збору доказів.

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Натомість його втягують у пошуки серійного вбивці, які очолює сержант Джим Бакстер (Рамі Малек). Вражений поліцейськими інстинктами Діка, він неофіційно просить його про допомогу. Проте, поки вони вистежують вбивцю, Бакстер і не підозрює, що розслідування зачіпає тривожні секрети з минулого Діка, які можуть поставити під загрозу не лише справу.

Режисером картини виступив Джон Лі Генкок. В Україні кінопрокат трилеру Дрібниці стартує 4 лютого 2021 року.

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