"Тілу закортіло жару": квіткіс показали відео на пісню про Щекавицю

Київський панк-гурт квіткіс показав стьобне відео на свою нову пісню "Щекавиця". На цей трек музикантів надихнув популярний останнім часом мем "оргія на Щекавиці в момент ядерного удару".

Водночас учасники квіткіс кажуть, що їхнє нове творіння не має безпосередньої прив'язки до потенційної вакханалії.

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Це пісня про кохання, відсутність комплексів, пристрасть і експерименти. І чого б не здійснити свої фантазії на найсексуальнішій київській горі? Це ж романтично!", – кажуть панки.

Відео до композиції було зняте самими музикантами. І якщо воно здасться комусь крінжовим, попереджають хлопці, то не нервуйтеся – бо "то так було задумано".

квіткіс – Щекавиця, дивіться кліп онлайн:

Слова пісні квіткіс – Щекавиця:

Годі-годі тишини

Давай починається

І руки розпусти

Розпуста це не гріх

Торкаєшся

Мого міцного пагона

Стіни всі повалено

Ми звабливі збавлені

Й ніхто нас не позбавить того

Тілом губи скользають

Циці гріють циці

Я тебе попораю

Ще на Щекавиці

Сну немає більше ні

Котики і киці

Хвостиками зчіплені

На Щекавиці

Мутною росою

Квіти-трави устелилися

І я перед тобою

На колінах

Приспустилися

Блакитні мокрі моми

Випадковість невагома

Щас ти лише тут бомба

Хоч веди чи будь керована

Тілу закортіло жару

Іклів на ключиці

Сповнило нектаром

Рот на Щекавиці

Лоном губи скользають

Щоки гріють циці

Ти мене попораєш

На Щекавиці

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