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"Крадуть русаки наш сонях": Kalush Orchestra анонсували новий запальний трек – відео

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Kalush Orchestra анонсували пісню "Нумо козаки" - фото 1
Kalush Orchestra анонсували пісню "Нумо козаки" / instagram.com/kalush.official

Гурт Kalush Orchestra заінтригував прихильників анонсом нового треку "Нумо козаки". Уривок з нової пісні вже завірусився у соцмережах!

Переможці Євробачення 2022 Kalush Orchestra продовжують активно займатись не лише благодійними концертами, а й працюють над свіжими треками. Тож анонс пісні "Нумо козаки" з Козаком Сіромахою неабияк припав до душі фанатам, коли з'явився на офіційному профілі гурту в інстаграмі.

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Йо! Незважаючи на жорстокість ворога та відсутність у нього будь-яких людських якостей, українські воїни женуть їх з нашої землі все далі і далі! Написали от такий трек зі справжнім козаком, який був ним ще до того, як це стало мейнстримом. Хотіли запитати, як вам трек? Випускати? Чи показати ще демки?, – запитали музиканти.

За короткий час промо зібрало понад 40 тисяч вподобань та тисячі захоплених коментарів. До слова, у TikTok цей трек поступово набирає популярність, тож, сподіваємось, що зовсім скоро фанати почують повну версію.

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням

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