Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Війна Українська музика

Врятуй моє блакитне небо: Анжела Партика вразила патріотичним треком – відео

  • 498
Прем'єра пісні та кліпу Anzhela – Blue Skies - фото 1
Прем'єра пісні та кліпу Anzhela – Blue Skies

Українка Анжела Партика підкорює серця своєю піснею "Blue Skies", яку спродюсував каліфорнієць. Потужна новинка отримала не менш особливий кліп, у якому можна побачити кадри з Бучі. Рекомендуємо до перегляду!

Анжела Партика лише починає свій музичний шлях, але талант дівчини можна побачити неозброєним оком. Дівчина народилась у родині відомих львівських музикантів, а саме гітариста Братів Гадюкіних Андрія Партики та співачки Максими (Юлія Донченко). Повномасштабну війну молода зірка зустріла у музичному коледжі Берклі в Бостоні (США), тож у пісні передані всі емоції від еміграції та жахіть, що відбуваються в Україні через російських окупантів, пише 24 канал.

І ще: "Ми переможемо тільки разом": Коля Сєрга випустив потужний трек українською

Мені було дуже погано. Я взагалі не могла ні на чому зосередитись, і думати ні про що, окрім війни вдома. І якось сіла за піаніно і з‘явились акорди, а потім і мелодія. Ми тоді в Бостоні були на протестах, і багато кричали про те, щоб закрили небо над Україною. Тоді в мене з'явилась ідея про "блакитне небо", яке стало назвою і концепцією пісні, – ділиться Анжела.

Допоміг з записом та спродюсував особливий трек її однодумець та ще один студент Берклі Крістофер Норман. Остаточне звучання вдалось доповнити українському продюсерові Віталію Телезину. Тому не дивно, що і музика, і текст, частина його записана українською, пробирають до мурашок.

instagram.com/anzhelamuzik - фото 514195
instagram.com/anzhelamuzik

Варте уваги й те, що над частиною кліпу в американському храмі працювала відома режисерка Катя Царик, якій через війну довелось разом з дітьми переїхати у Сан-Франциско. А частину особливо болючих кадрів зробив Юрій Король в Бучі, яка нестерпно постраждала від російських окупантів.

На моїй землі загинуло стільки невинних людей такою страшною смертю. Я не знаю чому їхні молитви не були почуті. І молитва – це не завжди лише "Отче Наш". Іноді молитва – це просто віра в найкраще, допомога ближньому. Або справжня любов. Я справді не знаю, чому цього буває недостатньо, щоб уникнути такого страшного горя. Але це не є приводом втрачати надію. Я вірю, що музика – це найпотужніші ліки для душі, які цю надію примножують та об'єднують, – додає юна співачка.

Anzhela – Blue Skies, дивіться кліп онлайн:

Читайте також: Epolets та хейтспіч випустили пісню "Палай", яка розповідає, що робити ворогам

пропозиції партнерів
Новини