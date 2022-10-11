Врятуй моє блакитне небо: Анжела Партика вразила патріотичним треком – відео

Українка Анжела Партика підкорює серця своєю піснею "Blue Skies", яку спродюсував каліфорнієць. Потужна новинка отримала не менш особливий кліп, у якому можна побачити кадри з Бучі. Рекомендуємо до перегляду!

Анжела Партика лише починає свій музичний шлях, але талант дівчини можна побачити неозброєним оком. Дівчина народилась у родині відомих львівських музикантів, а саме гітариста Братів Гадюкіних Андрія Партики та співачки Максими (Юлія Донченко). Повномасштабну війну молода зірка зустріла у музичному коледжі Берклі в Бостоні (США), тож у пісні передані всі емоції від еміграції та жахіть, що відбуваються в Україні через російських окупантів, пише 24 канал.

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Мені було дуже погано. Я взагалі не могла ні на чому зосередитись, і думати ні про що, окрім війни вдома. І якось сіла за піаніно і з‘явились акорди, а потім і мелодія. Ми тоді в Бостоні були на протестах, і багато кричали про те, щоб закрили небо над Україною. Тоді в мене з'явилась ідея про "блакитне небо", яке стало назвою і концепцією пісні, – ділиться Анжела.

Допоміг з записом та спродюсував особливий трек її однодумець та ще один студент Берклі Крістофер Норман. Остаточне звучання вдалось доповнити українському продюсерові Віталію Телезину. Тому не дивно, що і музика, і текст, частина його записана українською, пробирають до мурашок.

instagram.com/anzhelamuzik

Варте уваги й те, що над частиною кліпу в американському храмі працювала відома режисерка Катя Царик, якій через війну довелось разом з дітьми переїхати у Сан-Франциско. А частину особливо болючих кадрів зробив Юрій Король в Бучі, яка нестерпно постраждала від російських окупантів.

На моїй землі загинуло стільки невинних людей такою страшною смертю. Я не знаю чому їхні молитви не були почуті. І молитва – це не завжди лише "Отче Наш". Іноді молитва – це просто віра в найкраще, допомога ближньому. Або справжня любов. Я справді не знаю, чому цього буває недостатньо, щоб уникнути такого страшного горя. Але це не є приводом втрачати надію. Я вірю, що музика – це найпотужніші ліки для душі, які цю надію примножують та об'єднують, – додає юна співачка.

Anzhela – Blue Skies, дивіться кліп онлайн:

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