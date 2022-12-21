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"Тільки руским би не дала": Kalush прокоментував скандал з піснею "Батьківщина"

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Kalush та SKOFKA випустили потужний трек "Батьківщина", у якому знайти несподіваний підтекст - фото 1
Kalush та SKOFKA випустили потужний трек "Батьківщина", у якому знайти несподіваний підтекст / instagram

У мережі активно обговорюють один з рядків нового треку "Батьківщина" від Kalush та Skofka. Чимало слухачів виявили сексизм у пісні, тож Олег Псюк прокоментував ситуацію.

Новий спільний хіт Kalush та Skofka "Батьківщина" встиг не лише зібрати понад мільйон переглядів, а й отримати критику від користувачів мережі. Все через один з рядків пісні, де "воля – це дівчина, яка любить дім, тільки руским би не дала", у якому помітили сексистський підтекст. Тож лідеру гурту Kalush Олегу Псюку довелось прояснити ситуацію на своєму профілі в інстаграмі.

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У цьому рядку я заклав зовсім інший зміст, від того що ви почули. Я писав про ДІМ, а не про дівчину. ДІМ би не дала, ДІМ би не ВІДдала, тому що любить! Загалом, я мав на увазі: Воля – це дівчина, яка любить свій ДІМ, свою Батьківщину, (трек цей же про неї, а не про дівчину) і цей ДІМ вона б не віддала "руским", – наголосив автор.

У Kalush додали, що для творців музики є цілком зрозумілим явищем, коли певні слова прибирають чи скорочують, щоб вони підходили за звучанням.

KALUSH x SKOFKA Батьківщина, слухайте пісню і дивіться кліп онлайн:

Вже розумію, що я не вдало скоротив, і ви побачили іншу суть, образливу! Образливу, комусь для "Волі", комусь для "Дівчини". За що мені прикро і вибачаюсь, як би це складно не було, – підкреслив Олег Псюк.

Він також попросив поставитись з розумінням своїх прихильників, адже команда з репером Skofka старалась зробити цей трек для українців, не вкладаючи настільки поганий зміст. Автор додав, що чимало ЗМІ можуть роздути з цього будь-що для рейтингів, а хейтери просто отримали "подарунок" на свята, але свідомі слухачі самі вирішують, що ж чути у такому популярному рядку.

У будь-якому випадку, цей трек з хорошим посилом, і це зрозуміло кожній свідомій людині. Шкода, що є ті, хто в такі складні для України часи розганяє ворожнечу всередині нашої "Батьківщини" у прямому і переносному сенсі. Не дозволяйте цього робити, і Слава Україні, – підсумував лідер Kalush.

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