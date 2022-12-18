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MONATIK та ROXOLANA випустили спільну пісню "Інь-Ян": це саундтрек до фільму "Сусідка"

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MONATIK та ROXOLANA випустили спільну пісню "Інь-Ян": це саундтрек до фільму "Сусідка" - фото 1

Композиція "Інь-Ян" – це головний саундтрек до кінострічки "Сусідка", де в головній ролі знялася Ксенія Мішина. Слухайте музичну прем'єру та дивіться естетичний кліп!

Прем'єру цієї композиції "Інь-Ян" були запланована на 25 лютого. На той момент вже був відзнятий відеокліп, режисером якого виступили Денис Стульников та Артем Григорян. Тоді вже була запущена промокампанія й артисти готувалися порадувати своїх любих шанувальників красивою піснею.

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Проте всі плани та мрії були зруйновані страшною агресією росії... почалася повномасштабна війна! Через 10 місяців ми все ж таки наважилися на те, щоб випустити "Інь-Ян", а продюсери романтичної комедії "Сусідка", де ця пісня стала офіційним саундтреком, виходять з прем'єрою в широкий прокат вже 29 грудня 2022 року. Відповідальна та неймовірно важлива подія для всіх нас! Це історія про віру в справжнє кохання", – йдеться в коментарі до музичної прем'єри.

Слухати пісню MONATIK & ROXOLANA – Інь-Ян:

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