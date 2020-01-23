Тільки полоскати: німецький стоматолог пояснив, чому не варто мити зубну щітку

Залишки їжі, зубний камінь, зубний наліт: щодня щітка пов'язана з усіма цими неприємними речами у роті. Однак її не слід дезінфікувати – заради здоров'я самих же зубів. Розповідаємо вам, чому варто лише полоскати зубну щітку.

Зубна щітка не потребує додаткового щоденного миття зі спеціальними засобами. Насправді очищення оцтом, дезинфікуючим або мийним засобом навіть контрпродуктивно, попереджає кельнський стоматолог Йохен Шмідт.

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Дайте щітці спокій, тому що при такому щоденному чищенні, щетинки перетираються, і вже не видаляють зубний наліт належним чином. Якщо ви дійсно хочете почистити щітку, ви повинні покласти її в антибактеріальну рідину для полоскання рота на 15 хвилин, розповідає стоматолог.

Але краще міняти її регулярно: нову зубну щітку або нову головку щітки слід використовувати не довше трьох місяців.

Зубну щітку не потрібно ретельно мити щодня

Ви також повинні ретельно промити щітку в теплій воді до і після чистки. Коли вона не використовується, найкраще зберігати щітку догори дном у склянці для зубної щітки, але не тоді, коли щетинки ще вологі – це ідеальне живильне середовище для мікробів.

На відміну від зубної щітки, склянка для зубної щітки повинна час від часу потрапляти в посудомийну машину. Тому що там швидко осідає бруд і вапняний наліт, а разом з ним – і мікроби.

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