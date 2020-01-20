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Лікарі пояснили, кому не варто відвідувати лазню

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Лазня - фото 1
Лазня / diva.by

У лазні є свої протипоказання, які не варто ігнорувати. Читайте, які саме.

Так, у випадку, коли стінки судин слабкі, вони можуть не витримати тиску і лопнути, особливо якщо людина має такі захворювання, як гіпертонію, атеросклероз, варикоз.

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Якщо постраждає судина в головному мозку, лазня може закінчитися інсультом. Висока температура і пар в лазні роблять серйозне навантаження на організм, яка може посилитися прийомами їжі. При високій температурі процес перетравлення буде ускладнений, і їжа буде бродити, доставляючи дискомфорт, а іноді і біль.

А ось вивести токсини після вживання алкоголю і рясної їжі лазня якраз допоможе, але не раніше, ніж через добу після застілля. Головна умова – пити багато води, морсу, трав'яних настоїв, щоб відновити водний баланс.

Лікарі пояснили, кому не варто відвідувати лазню - фото 381033

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Джерело: diva.by
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