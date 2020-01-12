Чому взимку не варто зловживати кавою

Медики пояснили, чому в холодну пору року кава може приносити не лише заряд бадьорості, а й проблеми зі здоров'ям. Навіть з цим ароматним напоєм не варто перегинати палку.

Індійські медики дійшли до висновку, що взимку можна собі дозволити максимум дві чашки кави на день. Тому всім шанувальникам цього не лише ранкового напою варто обачніше ставитись до звички пити його кілька разів на добу.

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Для багатьох люде1 ранок не починається без кавового ритуалу, адже без нього складніше швидко прокинутись та набратись енергії. Але варто пам'ятати, що кава змушує організм доволі швидко позбуватись рідини, а це впливає на роботу нирок, які починають посилено працювати.

Кава може нашкодити організму взимку

Зважаючи на те, що взимку людське тіло страждає від браку сонця, надмірної кількості смаколиків та зменшення фізичних навантажень, таки ефект від кави може погіршити загальний стан здоров'я. Особливо варто бути обачними тим, у кого є проблеми з сечостатевою системою.

"Напій належить до діуретиків – це речовини, які змушують організм виробляти більше сечі, аніж зазвичай, і кофеїн збільшує приток крові до нирок, змушуючи їх виділяти більше води", – пояснюють фахівці.

Тому індійські медики рекомендують не вживати на день більше як 2 горня кави, а також не забувати про звичайну теплу воду і чай.

Взимку можна випивати до двох горнят кави

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