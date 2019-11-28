Український чиновник вніс передоплату за незвичайний пікап Tesla Cybertruck

Ілон Маск днями представив унікальний електропікап Tesla Cybertruck, що спричинив неабиякий ажіотаж в мережі. І впродовж перших 3 днів після презентації компанія отримала майже 200 тисяч замовлень. Не забарився й український чиновник Руслан Панчишин, який вніс передоплату за пікап Cybertruck.

В Україні електромобілі почали набирати популярність і багато хто із задоволенням пересідають на екологічно чистий вид транспорту. Так, замовником пікапа Cybertruck від Tesla став й колишній мер міста Новодністровська, Черкаської області Руслан Панчишин. Про те, що він вніс передоплату за незвичний електрокар, він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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Панчишин зазначив, що автомобіль йому обійдеться у 39900 доларів, але ймовірно, коли він вийде у 2021 році на конвеєр, його вартість може бути і вищою. Чиновник зізнався, що дуже радий, тому що йому випала можливість придбати таку новинку, оскільки цей автомобіль випереджає час.

Tesla Cybertruck не пробивається 9-мм кулями, розганяється швидше за Porshe 911 і має вельми оригінальний дизайн. В офіційному продажі нова Tesla з'явиться не раніше як у2021 році.

Tesla Cybertruck

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