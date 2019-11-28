Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Новенька Перші ластівки

Український чиновник вніс передоплату за незвичайний пікап Tesla Cybertruck

  • 13
Tesla Cybertruck - фото 1
Tesla Cybertruck / itc

Ілон Маск днями представив унікальний електропікап Tesla Cybertruck, що спричинив неабиякий ажіотаж в мережі. І впродовж перших 3 днів після презентації компанія отримала майже 200 тисяч замовлень. Не забарився й український чиновник Руслан Панчишин, який вніс передоплату за пікап Cybertruck.

В Україні електромобілі почали набирати популярність і багато хто із задоволенням пересідають на екологічно чистий вид транспорту. Так, замовником пікапа Cybertruck від Tesla став й колишній мер міста Новодністровська, Черкаської області Руслан Панчишин. Про те, що він вніс передоплату за незвичний електрокар, він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

І ще: Краще за оригінал: в мережі показали перший тюнінг Tesla Cybertruck

Панчишин зазначив, що автомобіль йому обійдеться у 39900 доларів, але ймовірно, коли він вийде у 2021 році на конвеєр, його вартість може бути і вищою. Чиновник зізнався, що дуже радий, тому що йому випала можливість придбати таку новинку, оскільки цей автомобіль випереджає час.

Tesla Cybertruck не пробивається 9-мм кулями, розганяється швидше за Porshe 911 і має вельми оригінальний дизайн. В офіційному продажі нова Tesla з'явиться не раніше як у2021 році.

Tesla Cybertruck - фото 370840
Tesla Cybertruck

Дивіться також: Tesla Cybertruck vs Ford F-150: Маск влаштував пікапам справжні змагання (відео)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Його хотіли всі: еволюція Motorola RAZR – найпопулярнішого телефона десятиліття
  • 25 листопада, 12:13
  • 7117
Моделі 90-х: як змінилася ультрапопулярна американка Амбер Валета (18+)
  • 26 листопада, 19:21
  • 3183
Перші ластівки 7, 8 серія: дивитися онлайн несподіваний фінал серіалу
  • 22 листопада, 23:38
  • 5423
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології