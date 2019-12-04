Хлопцеві сіли на обличчя: Іллю Киву підловили на перегляді дивного відео у Раді (18+)

Народного депутата від Опозиційної платформи За життя Іллю Киву застали за переглядом дивного ролика в сесійній залі парламенту. Курйозне відео з'явилося на YouTube.

Ілля Ківа під час голосування у Верховній Раді дивився на телефоні відеопранк з рейтингом 18+. На короткому ролику, який переглядав народний депутат, видно, як чоловік займається жимом штанги, коли інший чоловік знімає шорти і сідає йому голими сідницями на обличчя.

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Варто відзначити, що судячи з інтерфейсу, відеоролик збережений на телефоні нардепа.

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