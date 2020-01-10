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Tik Tok можна було зламати за допомогою SMS

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Tik Tok можна було зламати за допомогою SMS - фото 1

Фахівцям вдалося з'ясувати, що одна з найбільш популярних соціальних мереж у світі Tik Tok має безліч вразливостей. Фактично декілька таких вразливостей в комплексі дозволяли виконувати віддалений шкідливий код і вчиняти дії від імені жертви.

Уточнюється, що знаючи номер телефону, злочинці могли маніпулювати обліковими записами, отримуючи доступ до особистих даних.

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При цьому всі уразливості окремо не мали високого рівня небезпеки, але в поєднанні дозволяли хакеру видалити з профілю жертви відео, завантажити в профіль неавторизовані відео, робити приватні відео публічними, розкривати особисту інформацію, включаючи адреси.

Tik Tok можна було зламати за допомогою SMS - фото 378972

Для атак використовувалася небезпечна система надсилання SMS, пропонована Tik Tok на своєму сайті. Користувач міг надіслати на ваш номер повідомлення і отримати посилання для того, щоб завантажити додаток. Відзначається, що повідомлення від особи додатку міг відправити зловмисник, поміщаючи в повідомлення URL, який вів на шкідливу сторінку для виконання коду. Атака дозволяла виконувати код від імені жертви, якщо користувачі натискали на посилання в SMS.

Розробники Tik Tok були повідомлені про проблему ще в кінці листопада 2019 року і вже через місяць випустили патчі з виправленнями.

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Джерело: research.checkpoint
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