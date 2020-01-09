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У Twitter з'явиться нова корисна функція

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У Twitter з'явиться нова корисна функція - фото 1

У Twitter анонсували нову функцію, яка надасть користувачеві більше контролю над своєю сторінкою. Оновлення з'явиться у соцмережі вже на початку 2020 року.

Під час щорічної технічної конференції CES в соцмережі Twitter анонсували швидку появу нової функції. За словами співробітників компанії, новинка покликана допомогти людям відчувати себе в безпеці, надаючи більше контролю над своїм акаунтом.

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У Twitter з'явиться нова корисна функція - фото 378840

Так, користувачі соцмережі зможуть обмежувати кількість коментарів, вибравши одне з налаштувань: Global, Group, Panel або Statement. Перший варіант дозволить коментувати твіт всім користувачам. Group дозволить залишати коментарі тільки тим, на кого підписаний користувач. Panel має на увазі "ручний" вибір тих, хто може коментувати, а Statement закриє всі коментарі до запису.

Повідомляється, що функція з'явиться в Twitter вже на початку 2020 року.

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Джерело: techcrunch
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