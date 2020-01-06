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Як видалити сторінку з Facebook тимчасово чи назавжди: покрокова інструкція

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Як видалити свій акаунт Facebook - фото 1
Як видалити свій акаунт Facebook

Якщо занадто велика активність Фейсбуку заважає вам, то можете видалити свій акаунт, щоб відпочити від такої інтернет-залежності. Читайте далі та дізнайтеся, як ви можете видалити свою Фейсбук сторінку тимчасово або назавжди.

Розберемося, як видалити акаунт з соціальної мережі Facebook кількома способами: з телефону і з комп'ютера. Ознайомтеся з покроковою інструкцією.

І ще: Як видалити акаунт з Instagram: інструкція дій з телефона чи комп'ютера

Користувачі соцмережі Фейсбук можуть деактивувати свої профілі тимчасово або назавжди. Зауважте, що при тимчасовому видаленні, ваша сторінка заморожується, але вся інформація відновиться, коли ви активуєте профіль знову. Якщо ви видаляєте сторінку назавжди, всі дані будуть втрачені.

Як видалити сторінку в Facebook тимчасово з комп'ютер

Для початку зайдіть на свій акаунт. У верхньому правому куті розгорніть панель управління сторінкою та перейдіть у налаштування.

Як видалити сторінку з Facebook тимчасово чи назавжди: покрокова інструкція - фото 378328
У розділі "Налаштування" оберіть пункт "Ваша інформація у Фейсбук". Перед вами розкриється панель ще з кількома підрозділами. Оберіть "Деактивація або видалення".
Як видалити сторінку з Facebook тимчасово чи назавжди: покрокова інструкція - фото 378325
Далі вам потрібно обрати саме деактивацію, адже інший спосіб унеможливлює відновлення всієї інформації.
Як видалити сторінку з Facebook тимчасово чи назавжди: покрокова інструкція - фото 378326
Далі ваші дії прості: вказуєте пароль та переходите безпосередньо до тимчасового замороження сторінки.
Як видалити сторінку з Facebook тимчасово чи назавжди: покрокова інструкція - фото 378324

Як видалити профіль з Facebook назавжди

Щоб назавжди видалити сторінку на Фейсбуці, потрібно зробити всі ті самі кроки, що й у попередньому способі до моменту вибору між "деактивацією" та "видаленням". Тепер обираємо видалення.

Як видалити сторінку з Facebook тимчасово чи назавжди: покрокова інструкція - фото 378326
Фейсбук запропонує вам завантажити усі дані перед остаточним видаленням. Ще зверніть увагу, що при видаленні Фейсбуку ви не зможете користуватися Месенджером, який є частиною соцмережі.
Як видалити сторінку з Facebook тимчасово чи назавжди: покрокова інструкція - фото 378327
Далі переходьте до видалення, вводьте пароль та насолоджуйтеся вільним часом, який у вас теоретично з'явиться після зникнення цієї соцмережі з ваших гаджетів.

Як видалити акаунт Facebook з телефону

Видалення Фейсбук сторінки з телефону дещо складніше для користувачів. Спочатку зайдіть на свій профіль та натисніть на панель управління сторінкою.

Як видалити сторінку з Facebook тимчасово чи назавжди: покрокова інструкція - фото 378331
Далі вас перенаправить у меню, яке вам потрібно гортати до самого низу.
Як видалити сторінку з Facebook тимчасово чи назавжди: покрокова інструкція - фото 378338
Розкрийте панель "Налаштування та конфіденційність" та перейдіть безпосередньо у налаштування.
Як видалити сторінку з Facebook тимчасово чи назавжди: покрокова інструкція - фото 378345
Далі вас перекине на сторінку "Налаштування акаунту". Гортайте вниз цю сторінку.
Як видалити сторінку з Facebook тимчасово чи назавжди: покрокова інструкція - фото 378346
Вам потрібно у панелі "Ваша інформація на Фейсбук" обрати пункт "Керування акаунтом". Натискайте на нього.
Як видалити сторінку з Facebook тимчасово чи назавжди: покрокова інструкція - фото 378342
У цьому розділі оберіть пункт "Деактивація та видалення".
Як видалити сторінку з Facebook тимчасово чи назавжди: покрокова інструкція - фото 378340
Далі ваші дії такі самі, як і у методі видалення через браузер. Оберіть те, що ви хочете: тимчасове видалення чи назавжди.
Як видалити сторінку з Facebook тимчасово чи назавжди: покрокова інструкція - фото 378341
Якщо ви оберете "Назавжди", то у вас ще буде можливість зберегти всі дані, аби вони не зникли". У будь-якому випадку вам потрібно буде ще ввести пароль та завершити видалення або деактивацію вашої сторінки в Фейсбуці.
Як видалити сторінку з Facebook тимчасово чи назавжди: покрокова інструкція - фото 378339

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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