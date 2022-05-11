Євробачення 2022: оголошені результати голосування в першому півфіналі

Перший півфінал Євробачення 2022, у якому за перемогу змагалися 17 неймовірних виконавців та гуртів, закінчився. Глядачі та національне журі країн-учасниць шоу визначило 10 учасників, які отримали шанс виступити у фіналі конкурсу. Дізнайтеся результати голосування!

Євробачення 2022 відбувається в Італії завдяки перемозі гурту Maneskin у 2021. Цьогоріч за перемогу в конкурсі змагається 40 сильних учасників. При цьому 17 виконавців та гуртів уже виступили на сцені в Турині в першому півфіналі 10 травня, і тільки 10 зуміли пройти у фінал. Читайте, хто ж пройшов далі!

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Результати голосування: 1 півфінал Євробачення-2022 10 травня

Швейцарія

Вірменія

Ісландія

Литва

Португалія

Норвегія

Греція

Україна

Молдова

Нідерланди

Хто пройшов у фінал Євробачення-2022:

Відео виступу Швейцарії:

Відео виступу Вірменії:

Відео виступу Ісландії:

Відео виступу Литви:

Відео виступу Португалії:

Відео виступу Норвегії:

Відео виступу Греції:

Відео виступу України:

Відео виступу Молдови:

Відео виступу Нідерландів:

Другий півфінал пройде вже 12 травня, а фінал – 14 травня.

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