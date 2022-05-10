Kalush Orchestra підкорили сцену першого півфіналу Євробачення 2022: відео виступу України

Представник України на Євробаченні-2022 гурт Kalush Orchestra виступив у першому півфіналі шоу із піснею "Стефанія", підкоривши серця глядачів. Дивіться ефектне відео виступу українців!

Гурт Kalush Orchestra вийшов на сцену під 6 номером у першому півфіналі Євробачення 2022 у Турині, передає Радіо MAXIMUM. І своєю появою українці розбурхали публіку, влаштувавши неабияке шоу. Неможливо було залишитись байдужими до виступу представників України.

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Враховуючи, що попередні п'ять пісень не викликали таких оплесків у глядачів, то припускаємо, що пісня від України запала у серця та вуха європейській аудиторії. Kalush Orchestra справді запалили сцену Євробачення 2022!

Перед їхнім виступом у заставці показали фігури виконавців, спроєктовані на будівлі Флоренції.

Хлопці з традиційним танцювальним перформансом зірвали овації залу. Особливої уваги заслуговує тло сцени з українськими мотивами, символами-вишиванкою та чорно-білими жіночими очима і руками. Звісно ж, колектив виступав в автентичних костюмах, а лідер гурту Олег Псюк у вже шалено популярній рожевій панамі. Світло та підсвітка наприкінці запалилися у жовто-блакитних кольорах. Після завершення пісні Kalush подякував всім за підтримку України у цей важкий час.

Kalush Orchestra – Стефанія – дивіться відео виступу на Євробаченні-2022:

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