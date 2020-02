The Pussycat Dolls випустили перший за 10 років кліп React: відео

The Pussycat Dolls – React / Instagram

The Pussycat Dolls дійсно повернулися! Учасниці легендарного колективу презентували нову пісню "React" в кінці осені, а вчора з'явився гарячий кліп на цей трек. У ньому красуні демонструють апетитні форми та доводять, що навіть через 10 років після розпаду, вони все ще готові підкорювати вершини.

Про те, що зірки 2000-х збираються возз'єднатися ходили чутки кілька років. Тоді інсайдери стверджували, що основна проблема полягає в щільному графіку головної солістки Ніколь Шерзінгер, яка зуміла побудувати успішну кар'єру після розпаду колективу і стала сольною виконавицею. Але восени, після довгоочікуваної зустрічі та відвертої розмови, солістки прийшли до думки, що зараз найкращий час для повернення.

Так, The Pussycat Dolls виступили на американському шоу The X Factor якраз з піснею React, і публіка була у захваті. Тож красуні відправилися знімати ролик на представлений трек. Кліп на пісню React – це класика The Pussycat Dolls. Сексуальні рухи, чітка хореографія, запальний ритм, ну і тест, звичайно ж, про почуття і відносини.

The Pussycat Dolls – React: дивіться онлайн новий кліп легендарного гурту:

