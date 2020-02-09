Найкраща популярна музика лютого: плейлист нових пісень, які зроблять твій день

Нова музика за перший тиждень лютого 2020 підкорює і чарти, і серця фанатів! Слухай онлайн ТОП хітів та нових пісень від відомих зірок на Радіо МАКСИМУМ, який точно змусить танцювати та усміхатись!

Лютий не став винятком і також тішить свіжими відео та треками від багатьох закордонних музикантів та гуртів. Тому підготували найкрутіші новини світу поп-музики за останній тиждень, які вже лунають звідусіль та встигли припасти до душі. Вмикай нові пісні зими та насолоджуйся поки безсніжною порою року разом з Радіо МАКСИМУМ.

Слухай новинки попереднього тижня тут

Початок другого місяця року відзначився свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Джастін Бібер, Тейлор Свіфт, Дуа Ліпа і навіть Lil Nas X показав нове круте відео. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю!

Плейлист популярної музики лютого, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

5 Seconds of Summer - No Shame (Official Video)

FOALS - Neptune [Official Music Video]

Niall Horan - No Judgement

EVERGLOW (에버글로우) - DUN DUN MV

Dua Lipa - Physical (Official Video)

Charlotte Lawrence - Joke's On You (from Birds of Prey: The Album)

Halsey - Experiment On Me

Lil Nas X - Rodeo (ft. Nas) [Official Video]

Khalid, Disclosure - Know Your Worth (Audio)

Echosmith - "Stuck" (Official Video)

Taylor Swift - The Man (Lyric Video)

Justin Bieber - Intentions ft. Quavo

Joji - Run (Official Video)

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