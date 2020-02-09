Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Оскар

Найкраща популярна музика лютого: плейлист нових пісень, які зроблять твій день

  • 145
Слухати музику онлайн - фото 1
Слухати музику онлайн

Нова музика за перший тиждень лютого 2020 підкорює і чарти, і серця фанатів! Слухай онлайн ТОП хітів та нових пісень від відомих зірок на Радіо МАКСИМУМ, який точно змусить танцювати та усміхатись!

Лютий не став винятком і також тішить свіжими відео та треками від багатьох закордонних музикантів та гуртів. Тому підготували найкрутіші новини світу поп-музики за останній тиждень, які вже лунають звідусіль та встигли припасти до душі. Вмикай нові пісні зими та насолоджуйся поки безсніжною порою року разом з Радіо МАКСИМУМ.

Слухай новинки попереднього тижня тут

Початок другого місяця року відзначився свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Джастін Бібер, Тейлор Свіфт, Дуа Ліпа і навіть Lil Nas X показав нове круте відео. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю!

Плейлист популярної музики лютого, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • 5 Seconds of Summer - No Shame (Official Video)
  • FOALS - Neptune [Official Music Video]
  • Niall Horan - No Judgement
  • EVERGLOW (에버글로우) - DUN DUN MV
  • Dua Lipa - Physical (Official Video)
  • Charlotte Lawrence - Joke's On You (from Birds of Prey: The Album)
  • Halsey - Experiment On Me
  • Lil Nas X - Rodeo (ft. Nas) [Official Video]
  • Khalid, Disclosure - Know Your Worth (Audio)
  • Echosmith - "Stuck" (Official Video)
  • Taylor Swift - The Man (Lyric Video)
  • Justin Bieber - Intentions ft. Quavo
  • Joji - Run (Official Video)

Читайте також: Нова рок-музика січня 2020: плейлист найкрутіших треків місяця

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча актриса Клавдія Буніна, яка зіграла головну роль у Найгіршій подрузі
  • 09 лютого, 18:45
  • 624
Курйози Оскара 2020: як Том Хенкс віджимався, а Тарантіно танцював із Піттом
  • Вчора, 12:40
  • 333
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2088224
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз