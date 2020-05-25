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Коронавірус Карантин

The New York Times надрукувала на першій шпальті імена жертв Covid-19 у США

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The New York Times - фото 1
The New York Times

Відома американська газета The New York Times 24 травня відвела першу шпальту списку жертв коронавірусу в США. Стаття називається Кількість жертв наближається до 100 тисяч, незліченні втрати, а прізвища доповнені коротким некрологом.

Газета The New York Times помістила на першу шпальту номера від 24 травня імена жителів США, які померли через коронавірус Covid-19. На першу і 22 сторінку, де опубліковано продовження, помістилася тисяча імен, але жертвами епідемії в США стали вже понад 97 тисяч осіб. А кількість заражених в країні перевищила 1,6 мільйона осіб.

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Редакція зазначила: "Ця тисяча – тільки один відсоток списку померлих". Крім імен загиблих, на шпальті наведені вік, місце проживання та короткий опис або рід занять.

The New York Times надрукувала на першій шпальті імена жертв Covid-19 у США - фото 406022

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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