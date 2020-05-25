The New York Times надрукувала на першій шпальті імена жертв Covid-19 у США

Відома американська газета The New York Times 24 травня відвела першу шпальту списку жертв коронавірусу в США. Стаття називається Кількість жертв наближається до 100 тисяч, незліченні втрати, а прізвища доповнені коротким некрологом.

Газета The New York Times помістила на першу шпальту номера від 24 травня імена жителів США, які померли через коронавірус Covid-19. На першу і 22 сторінку, де опубліковано продовження, помістилася тисяча імен, але жертвами епідемії в США стали вже понад 97 тисяч осіб. А кількість заражених в країні перевищила 1,6 мільйона осіб.

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Редакція зазначила: "Ця тисяча – тільки один відсоток списку померлих". Крім імен загиблих, на шпальті наведені вік, місце проживання та короткий опис або рід занять.

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