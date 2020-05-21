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Який відсоток молоді не дотримується карантину: шокуюча статистика
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Попри те, що у всьому світі людей закликають залишатися вдома, аби запобігти поширенню коронавірусу, є низка людей, котрі усіляко порушують карантинні заходи. Нові дані статистики показали, що сучасна молодь – справжнє покоління бунтарів, яке геть не хоче сидіти вдома.
Дослідження показало, що понад половина британців у віці від 19 до 30 років не дотримуються рекомендації уряду з самоізоляції для захисту від COVID-19. Винною у цьому є бунтарська натура молоді, а також відмінна погода.
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Менш як 50% громадян Великобританії у віці від 19 до 30 років строго дотримуються рекомендацій з самоізоляції, виданих британським урядом. Серед представників усіх вікових груп кількість людей, які слідують цим порадам впала за останні два тижні з 70% до 60%. Дослідження за участю 90 000 жителів країни показало, що велика частина населення все-таки дотримується основних рекомендацій, але починає ігнорувати деякі поради на кшталт необхідності зберігати дистанцію у 2 метри.
Динаміка дотримування карантину мешканцями Великобританії:
Дослідники Імперського коледжу Лондона вважають, що у населення знизився ступінь довіри до уряду після того, як режим "не виходьте з дому" 10 травня був замінений режимом "зберігайте обережність". Це перша фаза полегшення карантинних заходів у країні. Дослідники ставили собі за мету з'ясувати думку представників різних вікових груп з приводу обмежувальних заходів у країні під час пандемії COVID-19.
До заходів відносять повноцінну самоізоляцію та рекомендації уряду, також збирається інформація про загальне самопочуття і психічне здоров'я громадян. Встановлено, що 95% представників всіх вікових груп вважають правильним дотримування рекомендацій (але не всі готові їх дотримуватися). Рівень тривожності або депресивності населення не знизився з моменту полегшення карантинних заходів.
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