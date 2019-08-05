The International 2019: коли і де пройде турнір Dota 2 з шаленими призовими

The International 2019 стартує за лічені дні! До вашої уваги головна інформація про головний турнір з Dota 2, у якому візьме участь українська команда NA'VI. Дізнайтеся, коли, де і хто розіграє понад 30 мільйонів доларів призових!

The International вперше пройде в Китаї – цьогоріч турнір з Dota 2 приймає Шанхай. За призовий фонд, який наразі становить близько 32 мільйони доларів, поборються 18 команд, у тому числі українські кіберспортсмени Natus Vincere.

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Турнір стартує 15 серпня 2019. Упродовж трьох днів групового етапу 18 команд поділять на дві групи. У плей-офф вийдуть по 8 команд з кожної групи.

Стадія плей-офф пройде на Mercedes-Benz Arena з 20 по 25 серпня. Учасників цього раунду розподілять в сітку Double Elimination. Команди з 1 по 4 місця кожної групи почнуть плей-офф у верхній частині сітки, а команди з 5 по 8 місця кожної групи відправляться в нижню частину сітки.

Розклад TI 2019

Перші матчі в нижній сітці пройдуть у форматі Bo1 (best of 1). Основні матчі пройдуть у форматі Bo3. Фінал турніру пройде по системі Bo5.

Команди-учасниці TI 2019

Відзначимо, що з 18 команд пряме запрошення за підсумками DPC сезону отримали 12 колективів. Ще 6 команд потрапили на The International через закриті регіональні кваліфікації, у тому числі й NA'VI.

NAVI стала переможцем регіональної кваліфікації TI 2019

А ось як виглядає Mercedes-Benz Arena, на якій пройдуть ігри плей-офф. Стадіон може прийняти близько 18 тисяч уболівальників!

Mercedes-Benz Arena

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