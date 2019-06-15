10 дурних запитань, які ти мріяв поставити кіберспортсмену

Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. На черзі – кіберспортсмен.

Про усі тонкощі цієї, не побоїмося слова, професії розповів професійний кіберспортсмен, учасник команди Virtus.pro (Dota2) Володимир No[o]ne Міненко. Чи є в кіберспорті допінг? У чому сенс гри Dota 2? Відповіді на ці та багато інших цікавих запитань читай нижче.

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Коли нормальну роботу знайдеш?

Коли закінчу з цією.

Права рука сильніше накачана?

Оскільки граю мишкою, так. Тобі треба постійно напружувати праву руку, тоді як ліву просто тримаєш на клавіатурі. У багатьох кіберспортсменів є навіть синдром правої руки.

Робота в команді, кіберспорт

Віртуальний світ крутіший за реальний?

Набагато. Особливо, якщо ти – задрот і тобі це в кайф. А взагалі, реальність – це реальність і треба жити у реальному житті.

Хоч раз бачив наживо тих, з ким граєш?

Звісно. Ми постійно зустрічаємося на турнірах, коли ти граєш у спеціальному ком'юніті, усі довкола – це така величезна родина. Я постійно бачуся зі 100+ людьми, з якими або проти яких граю. Плюс є стафф, який постійно працює з нами на турнірах.

У кіберспорті є допінг?

Так. У Dota 2 його немає, а от у Counter-Strike: Global Offensive постійно перевіряють гравців на препарати, які прискорюють швидкість реакції, бачення і які покращують роботу мозку.

У чому сенс гри Dota 2?

Сенс у тому, щоби знести трон ворога. П'ять спортсменів захоплюють перевагу і перемагають. А інші п'ять гравців намагаються зробити те саме. У грі все дуже просто, насправді. Однак, є але: це одна з найскладніших ігор в історії. Там, як у шахах, мільйони варіантів розвитку подій. Кожна гра – це щось зовсім нове. Dota постійно змінюється.

Скільки разів на тиждень треба тренуватися, щоб стати професіоналом?

Залежить від людини. Але в цілому на це йде купа часу. Я і мої тіммейти тренуємося від 8 мінімум годин на день і до 15. І десь 24-25 днів на місяць. І це тільки, щоб домогтися якихось результатів. А потім тобі треба постійно підтримувати форму, тренуватися. Спочатку я взагалі грав по 20 годин на день.

Як потрапити до вас у команду?

Щоб тебе помітили, треба трошки удачі і величезна кількість скіла (вмінь). Треба бути хорошою людиною, бути комунікабельним, і просто нормальним хлопцем! Щоб с тобою було, про що поговорити,.

На що ви витрачаєте гроші?

У кожного по-своєму. Я небагато грошей витратив за всю свою кар'єру. Купив будинок у Херсоні, одяг, повсякденні речі. Таксі, їжа, нічого особливого собі не купляв.

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Де вчитися на професійного кіберспортсмена?

Сидиш за комп'ютером і вчишся. На жаль, шкіл кіберспортсменів ще немає. Взагалі, вчитися через силу не раджу. Ти маєш цим захопитися, полюбити цю справу.

Скільки може заробляти професійний кіберспортсмен?

Складне запитання. Є різні рівні гри. Може бути 1,500$ на місяць плюс, якщо виграти якісь маленькі турніри, вийде десь 3000-4,000$, просто сидячи вдома, граючи у Dota. Другий рівень зарплата до 10,000$. І перший рівень, скажімо так, величезна сума грошей. Включаючи перемоги на турнірах, у сезонах тощо.

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