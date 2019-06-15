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10 дурних запитань, які ти мріяв поставити кіберспортсмену
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Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. На черзі – кіберспортсмен.
Про усі тонкощі цієї, не побоїмося слова, професії розповів професійний кіберспортсмен, учасник команди Virtus.pro (Dota2) Володимир No[o]ne Міненко. Чи є в кіберспорті допінг? У чому сенс гри Dota 2? Відповіді на ці та багато інших цікавих запитань читай нижче.
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Коли нормальну роботу знайдеш?
Коли закінчу з цією.
Права рука сильніше накачана?
Оскільки граю мишкою, так. Тобі треба постійно напружувати праву руку, тоді як ліву просто тримаєш на клавіатурі. У багатьох кіберспортсменів є навіть синдром правої руки.
Віртуальний світ крутіший за реальний?
Набагато. Особливо, якщо ти – задрот і тобі це в кайф. А взагалі, реальність – це реальність і треба жити у реальному житті.
Хоч раз бачив наживо тих, з ким граєш?
Звісно. Ми постійно зустрічаємося на турнірах, коли ти граєш у спеціальному ком'юніті, усі довкола – це така величезна родина. Я постійно бачуся зі 100+ людьми, з якими або проти яких граю. Плюс є стафф, який постійно працює з нами на турнірах.
У кіберспорті є допінг?
Так. У Dota 2 його немає, а от у Counter-Strike: Global Offensive постійно перевіряють гравців на препарати, які прискорюють швидкість реакції, бачення і які покращують роботу мозку.
У чому сенс гри Dota 2?
Сенс у тому, щоби знести трон ворога. П'ять спортсменів захоплюють перевагу і перемагають. А інші п'ять гравців намагаються зробити те саме. У грі все дуже просто, насправді. Однак, є але: це одна з найскладніших ігор в історії. Там, як у шахах, мільйони варіантів розвитку подій. Кожна гра – це щось зовсім нове. Dota постійно змінюється.
Скільки разів на тиждень треба тренуватися, щоб стати професіоналом?
Залежить від людини. Але в цілому на це йде купа часу. Я і мої тіммейти тренуємося від 8 мінімум годин на день і до 15. І десь 24-25 днів на місяць. І це тільки, щоб домогтися якихось результатів. А потім тобі треба постійно підтримувати форму, тренуватися. Спочатку я взагалі грав по 20 годин на день.
Як потрапити до вас у команду?
Щоб тебе помітили, треба трошки удачі і величезна кількість скіла (вмінь). Треба бути хорошою людиною, бути комунікабельним, і просто нормальним хлопцем! Щоб с тобою було, про що поговорити,.
На що ви витрачаєте гроші?
У кожного по-своєму. Я небагато грошей витратив за всю свою кар'єру. Купив будинок у Херсоні, одяг, повсякденні речі. Таксі, їжа, нічого особливого собі не купляв.
Де вчитися на професійного кіберспортсмена?
Сидиш за комп'ютером і вчишся. На жаль, шкіл кіберспортсменів ще немає. Взагалі, вчитися через силу не раджу. Ти маєш цим захопитися, полюбити цю справу.
Скільки може заробляти професійний кіберспортсмен?
Складне запитання. Є різні рівні гри. Може бути 1,500$ на місяць плюс, якщо виграти якісь маленькі турніри, вийде десь 3000-4,000$, просто сидячи вдома, граючи у Dota. Другий рівень зарплата до 10,000$. І перший рівень, скажімо так, величезна сума грошей. Включаючи перемоги на турнірах, у сезонах тощо.
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