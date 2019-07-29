Не дурниці: підліток виграв 3 мільйони доларів у турнірі з кіберспорту

16-річний Кайл Гірсдорф переміг в одиночному розряді на змаганнях з комп'ютерної гри Fortnite, що проходили на тенісних кортах Артура Еша в Нью-Йорку. Це – найбільший приз в історії кіберспорту. Пощастило і колезі Кайла – 15-річному Джейдену Ашману з Лондона: він виграв майже 1 млн фунтів.

А взагалі в фіналі чемпіонату взяли участь 100 гравців з 30 країн світу. Весь призовий фонд турніру становив 30 млн доларів. Це – найбільший призовий фонд в історії кіберспорту.

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Щасливий Кайл Гірсдорф сказав, що хоче зберегти недоторканою більшу частину призу. Єдине, що він хотів би придбати на виграні гроші незабаром, – це новий стіл для комп'ютера, що дає удачу.

Перемога підлітка стала справжньою подією в кіберспорті, який став до 2019 року мільярдною індустрією. Наступна значна подія у цій сфері – The International – відбудеться в серпні.

Гра Fortnite, яка принесла підлітку славу та шалені гроші, – полягає в тому, що учасники "висаджуються" на острів, де вони повинні знаходити зброю, зводити споруди та знищувати один одного, поки один з гравців не вийде на перше місце.

Парубок виграв 3 мільйони доларів за допомогою комп'ютерної гри

У гри 200 мільйонів зареєстрованих фанатів по всьому світу. Вони можуть грати поодинці або в складі команди, з друзями або незнайомцями.

Цікаво, що у квітні Герцог Сассекський – Принц Гаррі – виступив зі зверненням, в якому закликав парламент заборонити Fortnite, заявивши, що люди потрапляють в наркотичну залежність від гри.

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