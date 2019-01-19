ЦеШо – Hate: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019

Гурт ЦеШо побореться на Національному відборі на Євробачення 2019 з англомовним треком "Hate", який вже встиг здивувати українців. Слухайте онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Гурт ЦеШо відрізняється від звичайних популярних груп, адже показує себе, як соціальний рейв-бренд. Існує команда з 5 акторів вже з 2016 року. Незвичайною родзинкою, окрім музики, є те, що на сцені з ними виступають і п'ять ляльок у такому ж одязі. Самі ж виконавці грають на віолончелі, акордеоні, контрабасі, мелодиці, саксофоні та інших інструментах.

Слухайте теж: YUKO – Галина гуляла: пісня на Нацвідбір Євробачення 2019

Для Нацвідбору ЦеШо вибрали трек "Hate", у якому можна почути, що дівчата ненавидять все: від демократії та сексизму до літа і власної пісні. Але, як варто розуміти, текст значно глибший, аніж може здатись на перший погляд.

Слухати онлайн пісню TseSho – Hate на відбір Євробачення 2019:

"Наша пісня "Hate" – це роздуми про ненависть, суспільні тренди і наше в цьому всьому місце. Ми написали її, спостерігаючи, що світ довкола нас великою мірою переповнений невдоволенням і ненавистю. Це можна помітити, навіть гортаючи стрічки соціальних мереж", – відзначають музиканти.

Читайте також: Усі учасники українського відбору на Євробачення 2019