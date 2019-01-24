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Тестова ракета SpaceX для міжпланетних подорожей була зруйнована на космодромі: фотофакт

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Тестовий корабель Starship - фото 1
Тестовий корабель Starship / newscientist

Згідно із фотографій з складального цеху в Техасі, космічний корабель Starship від SpaceX впав і отримав пошкодження через сильний вітер. За словами Ілона Маска, ремонт займе кілька тижнів.

Гендиректор компанії пояснив, що вітер швидкістю 80 кілометрів на годину зламав блоки, які використовуються для закріплення ракети на землі. Через це впала верхня частина корабля – обтічник, але паливні баки вціліли.

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Прототип корабля Starship почали будувати в березні 2018 року, а закінчили в січні 2019 року. Його збиралися використовувати для тестів зльоту і посадки впродовж місяця після створення, але тепер терміни дещо змістилися.

Тестовий зразок відрізняється від фінального варіанту корабля: він трохи коротший і обладнаний лише трьома двигунами замість семи. За задумом Маска, Starship буде складатися з двох ступенів: верхній, з пілотованим кораблем, і нижній, з прискорювачем Super Heavy.

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Джерело: theverge
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