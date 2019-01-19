Ілон Маск запропонував побудувати тунель в Австралії

Засновник і власник Boring Company Ілон Маск запропонував прорити тунель в австралійських Блакитних горах. Таку пропозицію Маск висловив в бесіді з австралійським парламентарієм.

Генеральний директор Tesla і Boring Company відповів на твіт австралійського політика Джеремі Бекінгема, який звернувся до Маска з проханням вирішити проблему пробок в Сіднеї за допомогою тунелю.

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Зараз Сідней є одним з найбільш перевантаженим містом Австралії, де вивчаються кілька проектів будівництва тунелів на кілька мільярдів доларів. Про це йдеться в звіті Національної асоціації автомобільних доріг (NRMA) за 2018 рік.

About $15M/km for a two way high speed transit, so probably around $750M plus maybe $50M/station — Elon Musk (@elonmusk) 16 січня 2019 р.

Джеремі Бекінгем, незалежний член парламенту Нового Південного Уельсу з Сіднея, поцікавився, скільки буде коштувати будівництво 50-кілометрового тунелю, що проходить через Блакитні гори на захід від Сіднея.

Маск відповів, оцінивши витрати на двосторонній високошвидкісний транзит близько 750 мільйонів доларів і 50 мільйонів доларів на будівництво станції. Бекінгем опублікував зображення потенційного маршруту тунелю, що йде від передмістя Пенрит в західному Сіднеї до Літгоу в Блакитних горах.

Якщо Boring Company дійсно підпише контракт на будівництво тунелю під австралійської горою, то для компанії це стане першим проектом за межами США.

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