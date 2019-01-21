Чому удари астероїдів по Землі збільшилися утричі

Динозаврам не пощастило з'явитися на Землі 240 мільйонів років тому / Digital Trends

Кількість астероїдів, які врізаються у нашу планету, майже потроїлася.

Свої висновки вчені зробили на основі аналізу кратерів на поверхні Землі і Місяця з мінімальним діаметром 10 кілометрів.

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На думку вчених, ситуація серйозно змінилася за останні 290 мільйонів років. Якщо раніше зіткнення з астероїдом відбувалося в середньому кожні три мільйони років, то тепер це відбувається кожен мільйон років. "Рівень кратерного покриття змінився миттєво", – сказав вчений Томас Гернон, додавши, що кількість зіткнень зросла у 2-3 рази.

Таким чином, динозаврам не пощастило з'явитися на Землі 240 мільйонів років тому, якраз тоді, коли ризик бути знищеними ударом космічного тіла почав рости. Раніше вчені вважали, що зіткнення з астероїдами були рідкісною, але постійною загрозою у ранній історії Землі. Але нові висновки ставлять під сумнів таке припущення. Питанням залишається і те, чи продовжує загроза ударів астероїда по Землі рости і нині.

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