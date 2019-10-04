ТЕСТ: Перевір, чи правильно ти вимовляєш назви відомих брендів

Мода стосується всіх і кожного. Якщо ми не купуємо брендові речі, то це не означає, що ми не чуємо про них. Але чи знаємо ми, як правильно вимовляти світові назви брендів? Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Якщо ви впевнені, що знаєте правильні відповіді, тоді не соромтеся перевірити це. А якщо маєте сумніви, тоді цей тест буде для вас не тільки цікавим, але й корисним!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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