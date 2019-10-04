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ТЕСТ: Перевір, чи правильно ти вимовляєш назви відомих брендів

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як правильно вимовляти назви відомих брендів - фото 1
як правильно вимовляти назви відомих брендів

Мода стосується всіх і кожного. Якщо ми не купуємо брендові речі, то це не означає, що ми не чуємо про них. Але чи знаємо ми, як правильно вимовляти світові назви брендів? Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Якщо ви впевнені, що знаєте правильні відповіді, тоді не соромтеся перевірити це. А якщо маєте сумніви, тоді цей тест буде для вас не тільки цікавим, але й корисним!

І ще: Зіркові двійники: ТЕСТ, чи впізнаєш ти улюблених акторів

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Яку каву тобі принесуть у ліжко

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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