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ТЕСТ: Як добре ви орієнтуєтеся в новому правописі?
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3 червня набув чинності фінальний текст українського правопису. З цієї нагоди ми підготували для вас тест на знання нововведень в українській мові.
Нова редакція "Українського правопису" має повернути особливості питомої української мови, які були закріплені "харківським" правописом 1928 року. Тоді радянська влада заборонила цю редакцію та взяла курс на максимальну асиміляцію української до російської, яка збереглася у поки що чинному правописі від 1992 року.
Пройдіть тест та перевірте наскільки добре ви орієнтуєтеся в новому правописі!
І ще: ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш історію України
Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!
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