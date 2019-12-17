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ТЕСТ: Вгадай, скільки років кумиру твого дитинства

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вгадай вік свого кумира дитинства - фото 1
вгадай вік свого кумира дитинства

Популярність мінлива, а час невпинний, тож ті, кого ви обожнювали у 80-х та 90-х, дуже змінилися. Дехто постарішав, дехто завершує свою кар'єру, але ми пам'ятаємо їх на піку популярності. Проходьте цікаві тести на радіо МАКСИМУМ – вгадайте, скільки років цим зіркам зараз!

Ностальгійний тест для вас – згадаємо зірок з 90-х! Їхні музичні хіти лунали з усіх колонок, а на фільми, у яких вони знімалися, стояли кілометрові черги. Минув час й тепер ми не згадуємо про них щодня. Пригадайте своє дитинство чи юність й відгадайте, скільки років цим зіркам зараз!

І ще: ТЕСТ: Впізнай музичні треки за кадром з кліпу

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Вгадай фільм з Арнольдом Шварценеггером за кадром

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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