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ТЕСТ: Вгадай, скільки років кумиру твого дитинства
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Популярність мінлива, а час невпинний, тож ті, кого ви обожнювали у 80-х та 90-х, дуже змінилися. Дехто постарішав, дехто завершує свою кар'єру, але ми пам'ятаємо їх на піку популярності. Проходьте цікаві тести на радіо МАКСИМУМ – вгадайте, скільки років цим зіркам зараз!
Ностальгійний тест для вас – згадаємо зірок з 90-х! Їхні музичні хіти лунали з усіх колонок, а на фільми, у яких вони знімалися, стояли кілометрові черги. Минув час й тепер ми не згадуємо про них щодня. Пригадайте своє дитинство чи юність й відгадайте, скільки років цим зіркам зараз!
І ще: ТЕСТ: Впізнай музичні треки за кадром з кліпу
Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!
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