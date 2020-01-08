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ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 2000-х
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Підготували для тебе ностальгійну музичну підбірку з буремних 2000-х! Тобі потрібно згадати та доповнити тексти пісень відомих українських виконавців того часу. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!
Олександр Пономарьов, Тіна Кароль, Святослав Вакарчук, Ірина Білик – для тебе ці імена стали цілою епохою у житті. Неможливо забути про 2000-ті, якщо пережив усі визначні моменти того часу. Перевіримо, наскільки добре ти пам'ятаєш українську музику того ностальгійного періоду.
ТЕСТ: Вгадай, скільки років кумиру твого дитинства
Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!
До теми: ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 90-х
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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