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ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 2000-х

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доповни слова хітів 2000-х - фото 1
доповни слова хітів 2000-х

Підготували для тебе ностальгійну музичну підбірку з буремних 2000-х! Тобі потрібно згадати та доповнити тексти пісень відомих українських виконавців того часу. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Олександр Пономарьов, Тіна Кароль, Святослав Вакарчук, Ірина Білик – для тебе ці імена стали цілою епохою у житті. Неможливо забути про 2000-ті, якщо пережив усі визначні моменти того часу. Перевіримо, наскільки добре ти пам'ятаєш українську музику того ностальгійного періоду.

ТЕСТ: Вгадай, скільки років кумиру твого дитинства

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 90-х

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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