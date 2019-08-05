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ТЕСТ: Впізнай, чий це зірковий погляд!

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Якому акторові належить цей погляд! - фото 1
Якому акторові належить цей погляд!

Ми зробили для вас фотопідбірку найвідоміших голлівудських акторів. Проте, щоб побачити фото повністю, спочатку вам доведеться відгадати, кому з зірок належить цей погляд. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Ми знаємо відомих голлівудських акторів не тільки завдяки фільмам, у яких вони знімалися, але й тому, що вони мають характерну зовнішність. Їх легко впізнати у натовпі, чим і користуються папараці. А чи зможете ви впізнати зірок лише за їхніми поглядами?

І ще: ТЕСТ: Вгадай вік популярних зірок кіно!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: Тест для кмітливих. Вгадай, хто ховається на фото!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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