ТЕСТ: Впізнай, чий це зірковий погляд!

Ми зробили для вас фотопідбірку найвідоміших голлівудських акторів. Проте, щоб побачити фото повністю, спочатку вам доведеться відгадати, кому з зірок належить цей погляд. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Ми знаємо відомих голлівудських акторів не тільки завдяки фільмам, у яких вони знімалися, але й тому, що вони мають характерну зовнішність. Їх легко впізнати у натовпі, чим і користуються папараці. А чи зможете ви впізнати зірок лише за їхніми поглядами?

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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