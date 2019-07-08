ТЕСТ: Вгадай вік популярних зірок кіно!

Багатьох з цих зірок ми пам'ятаємо ще з дитинства, проте зараз вони все такі ж популярні та молоді. Магія! Ми підготували для вас цікавий тест: чи зможете ви вгадати, скільки років відомим селебріті?

Часто актори, співаки та музиканти не виглядають на свій вік – когось не впізнати за численними пластичними операціями, а хтось зберіг вроду завдяки здоровому способу життя. Перевір свою інтуїцію й спробуй відгадати, який справжній вік зірок!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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