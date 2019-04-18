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Тест для кмітливих. Вгадай, хто ховається на фото!

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цікавий тест для уважних - фото 1
цікавий тест для уважних

Ми підготували для вас цікавий тест на уважність. Вмикайте свою дедукцію на максимум та вгадайте, хто ховається на фотографії під "знаком питання": чоловік чи жінка?

Ми часто чуємо цей вислів: "Чоловіки – з Марса, а жінки – з Венери". Проте ми живемо у 21 столітті й чи доречно розділяти чоловіків і жінок? Пройдіть тест та перевірте, чи легко ви можете розгадати, хто зафіксований на знимку.

І ще: ТЕСТ: Вгадай, яке фото зроблене в Україні!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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