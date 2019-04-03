Тест: Вгадай фільм з Едді Мерфі по фото

Відомий актор Едді Мерфі святкує свій день народження 3 квітня. Важко повірити, але цьогоріч улюбленцю публіки вже 58 років! Ми підготували для вас цікавий тест, у якому потрібно вгадати фільм з Мерфі за кадром. Перевір свої сили!

Едді Мерфі за всі роки роботи у кіноіндустрії встиг перевтілитись у шалену кількість героїв, які не залишали байдужими глядачів. Однак кожну роль з легкістю можна відрізнити від іншої навіть за загальним фото. А ти зможеш вгадати всі правильно?

І ще: ТЕСТ: Чи впізнаєш ти автомобілі з відомих фільмів?

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: Тест: Вгадай фільм з Джимом Керрі по фото