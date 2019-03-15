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ТЕСТ: Чи впізнаєш ти автомобілі з відомих фільмів?

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Цікавий тест на автотематику - фото 1
Цікавий тест на автотематику

У фільмах часто використовують автомобілі, які стають легендарними після зйомок. Перевір, наскільки ти в темі!

Дивишся всі кіноновинки? Розбираєшся в автотематиці? Перевір себе – проходь тест!

І ще: Прикольний тест: Який ти березневий кіт?

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Як добре ти розумієш іноземні мови?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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