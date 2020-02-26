ТЕСТ: Який млинець тобі потрібно з'їсти на Масляну

Цьогоріч з 24 лютого і до 1 березня відзначають Масляну, а незмінний атрибут свята – млинець. З цієї нагоди підготували для тебе смачний тест!

Масляна без млинців – це не Масляна! Неможливо уявити це свято без головного та смачного елемента всіх гулянь на Масницю! Дізнайся, який млинець тобі потрібно обов'язково з'їсти й неодмінно скоштуй його!

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Відповідайте на питання та діліться результатом з друзями!

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