Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ТЕСТ: Який млинець тобі потрібно з'їсти на Масляну
-
- 111
Цьогоріч з 24 лютого і до 1 березня відзначають Масляну, а незмінний атрибут свята – млинець. З цієї нагоди підготували для тебе смачний тест!
Масляна без млинців – це не Масляна! Неможливо уявити це свято без головного та смачного елемента всіх гулянь на Масницю! Дізнайся, який млинець тобі потрібно обов'язково з'їсти й неодмінно скоштуй його!
І ще: ТЕСТ: Перевірте, що ви знаєте про Масляну
Відповідайте на питання та діліться результатом з друзями!
До теми: ТЕСТ: Що ти знаєш про Оскар?
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
14:17Угорський музикант створив дитячу пісеньку про алхімію (відео)
-
13:52Як працює закон підлості взимку: відео
-
13:44Проти течії 3, 4 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
13:31В Австралії зняли унікальну дощову бурю: вражаюче відео
-
13:19Коронавірус змінює пріоритети: що масово скуповують китайці
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:00Привітання з першим днем весни: картинки, смс і вірші на 1 березня
-
12:56Сексуальна велосипедистка: гаряча Демі Роуз вразила крихітним бікіні
-
12:32Нікі Мінаж приміряла голе карнавальне вбрання: сексуальне відео
-
12:17Радощі батьківства: хлопчик підкорив мережу своїми іграми (фото)
-
12:00ТЕСТ: Який млинець тобі потрібно з'їсти на Масляну
-
11:40День Ангела Світлани 2020: значення імені, сумісність і характер власниць
-
11:25Reebok представила бюджетні "рослинні" кросівки
-
11:02Картинки з Днем ангела Світлани 2020: листівки і відкритки з іменинами
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:48Як отримати бізнес-клас в літаку без доплати: прості лайфхаки
-
10:37Привітання з Днем ангела Світлани: вірші, смс і проза на іменини 2020
-
10:25Юна Дочка Сінді Кроуфорд розбурхала мережу зухвалим образом у латексі: пікантні фото
-
10:0010 суто українських приказок, які ви говорите неправильно
-
09:49У NASA показали політ на Місяць від імені астронавтів у 4K: приголомшливе відео
-
09:21У KFC почали робити серветки з чеків і постерів та пакетів
-
08:52У Стамбулі кішка вийшла на сцену під час виступу оркестру і зіркою шоу
-
08:27Вікторія Бекхем зворушила мережу архівним відео з Девідом Бекхемом
-
07:59Бійка двох зайців потрапила на відео і розсмішила мережу
-
07:31Дивіться, як виглядатиме нова Mazda 6
-
12:00ТЕСТ: Який млинець тобі потрібно з'їсти на Масляну
-
10:0010 суто українських приказок, які ви говорите неправильно
-
07:17Погода в Україні 26 лютого: потепління і штормовий вітер
- 25 лютого
-
20:49Як перестати себе накручувати: проста техніка
-
20:15Будь мужиком, казали вони: чоловіча версія звернення, яке підірвало мережу
-
18:22Як змінилися сестри Олсен: чому вони так рано постаріли
-
16:10Реакція іноземців на пісню GO-A – Соловей: добірка відеооглядів
-
13:07Який вигляд мали українські політики в 90-х: раритетні фото
-
11:15ТЕСТ: Який вірш Лесі Українки про тебе
-
07:16Погода в Україні 25 лютого: у яких областях пройдуть дощі
- 24 лютого
-
22:23Питання вечора: чи можна займатися сексом у космосі
-
18:21Названі найкращі автомобільні бренди
-
16:00Поради для водіїв: як взяти машину з салону на тест-драйв
-
14:00ТЕСТ: Перевірте, що ви знаєте про Масляну
-
12:00Стів Джобс у кіно: найкращі фільми про засновника Apple
-
11:00Історія успіху компанії BlackBerry: найцікавіше про виробника легендарних телефонів
-
09:17Голос країни 10 сезон 6 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:23Погода в Україні 24 лютого: зима повертається
- 23 лютого
-
21:1624 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:25Дівчина тижня: розкута екзотична модель Ія Дульсінея, яка показує себе у всій красі (18+)
-
16:50Як коронавірус впливає на моду: захисні маски для обличчя стали стильним трендом
-
14:50Гороскоп на цей тиждень 24 лютого – 1 березня: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку
-
11:45GO-A їдуть на Євробачення 2020 від України: біографія гурту-сенсації
-
10:01Не 23 лютого! Ось коли треба вітати українських чоловіків
-
08:32До якого року електрокари повністю витіснять звичайні авто
Радіо Максимум › Новини › Лайфстайл ›