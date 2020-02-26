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Євробачення

ТЕСТ: Який млинець тобі потрібно з'їсти на Масляну

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млинці на Масляну - фото 1
млинці на Масляну

Цьогоріч з 24 лютого і до 1 березня відзначають Масляну, а незмінний атрибут свята – млинець. З цієї нагоди підготували для тебе смачний тест!

Масляна без млинців – це не Масляна! Неможливо уявити це свято без головного та смачного елемента всіх гулянь на Масницю! Дізнайся, який млинець тобі потрібно обов'язково з'їсти й неодмінно скоштуй його!

І ще: ТЕСТ: Перевірте, що ви знаєте про Масляну

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До теми: ТЕСТ: Що ти знаєш про Оскар?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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