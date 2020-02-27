ТЕСТ: Вгадай алкогольний коктейль за рецептом

Приготувати борщ можуть всі, а от приготувати горілочку на перці не так вже й просто! Щоб стати справжнім барменом, потрібен чималий хист та вибагливі рецептори. Чи знаєш ти з чого складаються найпопулярніші алкогольні коктейлі?

Створити смачний коктейль – це справжнє мистецтво з дрібкою магії. Потрібно знати не лише інгредієнти та пропорції, але й володіти певними секретами. Дізнайся, чи зможеш відгадати коктейль за його складниками!

ТЕСТ: Перевірте, що ви знаєте про алкоголь та напої

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