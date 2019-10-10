Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів

Камери спотворюють реальність і ми навіть не уявляємо, як сильно спортсмени відрізняються від своїх екранних зображень. Постійний рух та форма також роблять свою справу. Приміром, Андрій Шевченко вищий за Олега Блохіна. Ще більше цікавих фактів у нашій добірці!

Ми зібрали фото найвідоміших українських футболістів та "посортували" їх за зростом: від найвищого до найнижчого. Зацініть!

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2,05 м: Артем Корольчук

Артема вважають найвищим українським футболістом. Він нападник у футбольному клубі "Ужгород".

1,93 м: Ігор Пластун Ігор Пластун найвищий футболіст у нинішньому складі національної збірної України. Грає на позиції захисника.

1,91 м: Андрій Лунін, Роман Яремчук, Олександр Шовковський

1,9 м: Андрій Пятов, Андрій Ярмоленко

1,89 м: Артем Мілевський

1,88 м: Андрій Гусін

1,87 м: Микита Бурда, Валерій Лобановський

1,86 м: Юрій Паньків, Сергій Кривцов, Едуард Соболь

1,85 м: Роман Безус

1,84 м: Володимир Шепелєв

1,83 м: Віктор Коваленко, Андрій Шевченко

1,81 м: Тарас Степаненко, Микола Матвієнко, Руслан Маліновський, Анатолій Тимощук

1,8 м: Віталій Миколенко, Віталій Буяльський, Олег Блохін, Ярослав Ракіцький

1,79 м: Андрій Воронін, Олег Гусєв

1,76 м: Євген Коноплянка, Жуніор Мораес, Роман Зозуля

1,75 м: Олександр Зінченко, Віктор Циганков

1,74 см: Ромеро Марлос

1,73 м: Олександр Караваєв, Сергій Болбат, Мирон Маркевич, Сергій Ребров

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