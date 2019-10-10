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День захисника України Олександр Усик

Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів

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Шевченко і Тимощук майже рівні, але... - фото 1
Шевченко і Тимощук майже рівні, але...

Камери спотворюють реальність і ми навіть не уявляємо, як сильно спортсмени відрізняються від своїх екранних зображень. Постійний рух та форма також роблять свою справу. Приміром, Андрій Шевченко вищий за Олега Блохіна. Ще більше цікавих фактів у нашій добірці!

Ми зібрали фото найвідоміших українських футболістів та "посортували" їх за зростом: від найвищого до найнижчого. Зацініть!

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2,05 м: Артем Корольчук

Артема вважають найвищим українським футболістом. Він нападник у футбольному клубі "Ужгород".

Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360585

1,93 м: Ігор Пластун

Ігор Пластун найвищий футболіст у нинішньому складі національної збірної України. Грає на позиції захисника.

Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360550

1,91 м: Андрій Лунін, Роман Яремчук, Олександр Шовковський

Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360545
Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360563
Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360554

1,9 м: Андрій Пятов, Андрій Ярмоленко

Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360546
Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360560

1,89 м: Артем Мілевський

Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360573

1,88 м: Андрій Гусін

Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360543

1,87 м: Микита Бурда, Валерій Лобановський

Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360568

Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360539

1,86 м: Юрій Паньків, Сергій Кривцов, Едуард Соболь

Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360569
Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360548
Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360538

1,85 м: Роман Безус

Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360570

1,84 м: Володимир Шепелєв

Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360553

1,83 м: Віктор Коваленко, Андрій Шевченко

Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360561
Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360567

1,81 м: Тарас Степаненко, Микола Матвієнко, Руслан Маліновський, Анатолій Тимощук

Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360537
Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360555
Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360562
Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360556

1,8 м: Віталій Миколенко, Віталій Буяльський, Олег Блохін, Ярослав Ракіцький

Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360557
Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360551
Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360564
Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360544

1,79 м: Андрій Воронін, Олег Гусєв

Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360552
Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360559

1,76 м: Євген Коноплянка, Жуніор Мораес, Роман Зозуля

Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360566
Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360542
Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360572

1,75 м: Олександр Зінченко, Віктор Циганков

Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360541
Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360547

1,74 см: Ромеро Марлос

Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360565

1,73 м: Олександр Караваєв, Сергій Болбат, Мирон Маркевич, Сергій Ребров

Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360571
Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360540
Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360558
Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів - фото 360549

ТЕСТ: Вгадай зірку за татуюванням!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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