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ТЕСТ: Вгадай, хто з цих зірок фарбована блондинка

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тест про блондинок - фото 1
тест про блондинок

Ми обрали найвідоміших білявок Голлівуду, а вам потрібно включити інтуїцію або скористатися знаннями, щоб відгадати, хто з них натуральна блондинка, а хто – фарбована. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Ми запам'ятовуємо зірок у їхніх найяскравіших образах, проте це не завжди, приміром, вдалий макіяж або природна зачіска. Цих акторок ми знаємо, як білявок, проте деякі з них фарбовані.

І ще: ТЕСТ: Вгадай відомий фільм за поцілунком

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Впізнай, чиї це зіркові губи!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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