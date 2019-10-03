ТЕСТ: Вгадай відомий фільм за поцілунком

А ви запам'ятовуєте особливі сцени з фільмів? А якщо це романтичні кадри поцілунків? Перевірте свою уважність і проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Сценаристи та режисери знають, як і коли показати поцілунок героїв фільму, щоб глядачі затамували подих. А ви зможете впізнати, з яких фільмів ці поцілунки?

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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