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ТЕСТ: Впізнай, чиї це зіркові губи!

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чиї губи на фото - фото 1
чиї губи на фото

Ми зробили для вас фотопідбірку найвідоміших голлівудських актрис та співачок. Проте, щоб побачити фото повністю, спочатку вам доведеться відгадати, кому з зірок належить ці губи. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Сексуальні, гарні, чарівні, милі, спокусливі, вродливі, звабливі, магнетичні голлівудські актриси та співачки притягують до себе погляди не лише фанатів. Бездоганні образи популярних зірок продумані до деталей. Спробуйте впізнати знаменитих красунь лише за їхніми губами.

ТЕСТ: Вгадай вік популярних зірок кіно!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

Тест для кмітливих. Вгадай, хто ховається на фото!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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