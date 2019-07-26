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ТЕСТ: Вгадай фільм за двома акторами!

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тест для кіноманів - фото 1
тест для кіноманів

Ми обрали фото двох акторів, які знімалися в одному кіно. Вам потрібно вгадати, в якому саме фільмі бачили цих двох. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Кіно без акторів, напевне, можливе, проте не таке цікаве. А з відомими акторами ще цікавіше. Ви точно знаєте цих зірок. І знаєте фільми, у яких вони знімалися. А чи згадаєте ви кіно, над якими вони працювали разом?

І ще: ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця легендарна фраза!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Вгадай вік популярних зірок кіно!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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