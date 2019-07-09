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ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця легендарна фраза!

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цікавий тест

Фільми стають популярними не лише завдяки режисерській роботі, грі акторів та сюжету, але й запам'ятовуються глядачам цікавими фразами, які згодом стають сталими виразами. Ми підготували для вас цікавий тест на знання відомих кіноцитат.

Популярні фільми настільки подобаються глядачам, що вони розбирають кіно на цитати й застосовують їх у повсякденному спілкуванні! Ви точно чули ці діалоги й бачили ці кінострічки – перевірте, чи пам'ятаєте фрази з відомих фільмів!

І ще: ТЕСТ: Вгадай вік популярних зірок кіно!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

І ще: Правда чи вигадка? Перевір, як добре ти знаєш американські закони

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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