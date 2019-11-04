ТЕСТ: Вгадай фільм за еротичною сценою (18+)

А ви запам'ятовуєте особливо чуттєві сцени з фільмів? А якщо це еротичні кадри близькості? Перевірте свою уважність і проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Сценаристи та режисери знають, як і коли показати секс героїв фільму, щоб глядачі затамували подих. А ви зможете впізнати, з яких фільмів ці пікантні сцени?

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