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ТЕСТ: Вгадай фільм за еротичною сценою (18+)

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сцени сексу у фільмах - фото 1
сцени сексу у фільмах

А ви запам'ятовуєте особливо чуттєві сцени з фільмів? А якщо це еротичні кадри близькості? Перевірте свою уважність і проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Сценаристи та режисери знають, як і коли показати секс героїв фільму, щоб глядачі затамували подих. А ви зможете впізнати, з яких фільмів ці пікантні сцени?

І ще: ТЕСТ: Вгадай відомий фільм за поцілунком

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Яку каву тобі принесуть у ліжко

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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