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ТЕСТ: Яку каву тобі принесуть у ліжко
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1 жовтня відзначають Міжнародний день кави! З нагоди цього свята ми підготували для вас цікавий тест. Проходьте й інші тести на Радіо МАКСИМУМ!
Каву люблять всі! Якщо ви не кавоман, це ще не означає, що ви не любите каву. Якщо ви зрідка вживаєте цей напій, то це ще не означає, що ви не любите каву. Якщо ви взагалі не п'єте каву, то це ще не означає, що ви не любите каву. Згадайте лишень кавовий аромат! Відзначайте Міжнародний день кави разом з нами й проходьте цікавий тест!
І ще: Перевір, що ти знаєш про каву: ТЕСТ для кавоманів
Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!
До теми: ТЕСТ: Вгадай вік популярних зірок кіно!
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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