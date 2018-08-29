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Тест: Що ви знаєте про Майкла Джексона?

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Майкл Джексон - фото 1
Майкл Джексон / hitfix.com

Сьогодні легендарному музикантові і танцюристу Майклу Джексону могло б виповнитися 60. Проходьте тест на знання життя і творчості талановитого митця, який змінив світ.

Його життя оповите таємницями і скандалами. Його смерть стала трагедією для мільйонів фанатів, які шаленіли від його енергійних виступів. Попри не дуже хорошу репутацію, Джексон віддавав величезні суми на благодійність. Це не просто музикант – це людина-легенда!

Перевірте себе: наскільки добре ви знаєте Майкла Джексона? Діліться результатами у соцмережах!

Проходьте також тест з 90-х: Як добре ви пам'ятаєте своє дитинство?

Джерело: Радіо Максимум
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