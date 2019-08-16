ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш фільми Тарантіно

Фільми Квентіна Тарантіно завжди отримують шалений успіх, адже навіть критики божеволіють від захвату. Проходьте цікавий тест на знання кінострічок Тарантіно від Радіо МАКСИМУМ!

Тарантіно славиться своїм стилем: характерні діалоги, перестрілки, розкриття персонажів, запрошення одних і тих самих акторів тощо. Ми підготували цікавий тест, який визначить, чи добре ви пам'ятаєте фільми від режисера Квентіна Тарантіно!

І ще: Усі фільми Квентіна Тарантіно: рейтинг від найгіршого до найкращого

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Вгадай, чи дійсно був такий музичний дует