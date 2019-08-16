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ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш фільми Тарантіно

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ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш фільми Тарантіно - фото 1

Фільми Квентіна Тарантіно завжди отримують шалений успіх, адже навіть критики божеволіють від захвату. Проходьте цікавий тест на знання кінострічок Тарантіно від Радіо МАКСИМУМ!

Тарантіно славиться своїм стилем: характерні діалоги, перестрілки, розкриття персонажів, запрошення одних і тих самих акторів тощо. Ми підготували цікавий тест, який визначить, чи добре ви пам'ятаєте фільми від режисера Квентіна Тарантіно!

І ще: Усі фільми Квентіна Тарантіно: рейтинг від найгіршого до найкращого

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Вгадай, чи дійсно був такий музичний дует

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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